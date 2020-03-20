"كورونا" يرفع عدد ضحاياه إلى 3 في صفوف الرياضيين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أصاب فيروس كورونا المستجد العديد من الرياضيين حول العالم وخلف 3 وفيات في صفوفهم حتى الآن بعدما أعلن الاتحاد الجزائري للجودو مساء أمس عن وفاة مصارع سابق بهذا المرض.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان نشرته الإذاعة الجزائرية الرسمية، بأن عثمان تيجاني (47 عاما) توفي إثر معاناته من فيروس كورونا، وكان يخضع إلى الحجر الصحي بعد تأكد إصابته بالفيروس قبل أيام قليلة..

وأصبح تيجاني ثالث رياضي يفقد حياته بسب الفيروس بعد حارسة مرمى المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية إلهام شيخي (23 عاما) بينما توفي الأسبوع الماضي، فرانسيسكو غارسيا، مدرب أكاديمية فريق أتليتيكو بورتادا الإسباني، متأثرا بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن غارسيا كان يعاني من سرطان الدم وكان سيتعافى إذ لم يكن قد تعرض لفيروس كورونا..