15 مليار دولار خسائر متوقعة في أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

في ظل إصرار منظمو أولمبياد طوكيو 2020 على قيام البطولة في موعدها المقرر من 24 يوليو المقبل وحتى التاسع من أغسطس، يتوقع أن يتسبب فايروس كورونا في خسارة نحو 15 مليار دولار منها 3 مليارات عقود رعاية و12 مليار جملة المبالغ المنفقة على الاستعدادات للبطولة.



و لأول مرة منذ 84 عاما تصل شعلة الأولمبياد إلى البلد المضيف بدون زخم جماهيري، وسط مخاوف ومحاذير بسبب فايروس كورونا، وتم اشعال المرجل الأولمبي يوم الجمعة في اليابان رغم الغموض الذي يكتنف مصير إقامة الدورة في ظل الضغوط المستمرة لتأجيلها، فيما طغت مشاهد حزينة تشوبها الكآبة لخلو الشوارع من مستقبلي الشعلة الأولمبية التي ظلت تحظى على مدار تاريخها بالكثير من الزخم الجماهيري، وذلك بعد أن الغى المنظمون عدد من الأحداث أثناء طواف الشعلة.

وفرضوا قيودا على الكثير من المشاركين، وقال رئيس أولمبياد طوكيو يوشيرو موري، إن قرار منع الأطفال لاستقبال الشعلة كان مؤلما بحق ولكن الأولوية لسلامة الجميع من أجل إقامة حدث آمن، وعلقت المصارعة اليابانية ساوري يوشيدا، الحاصلة على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية بين عامي 2004 و2012 عن المشهد بقولها: هذا وقت صعب، أتمنى أن تمنح الشعلة الأمل للجميع، وأشارت كاترينا ستيفانيدي، البطلة اليونانية في القفز بالزانة، إلى أن إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة الأولمبياد يضع صحة الرياضيين في خطر .