الفورمولا1 تطلق سلسلة سباقات افتراضية بديلة بسبب كورونا

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلنت منظمة الفورمولا 1 إطلاق سلسلة سباقات الكترونية افتراضية بدلاً من سباقات الجائزة الكبرى في بطولة العالم العام الحالي التي تم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكانت الفورمولا1 قد قررت تأجيل بطولة العالم للفورمولا1 2020 نتيجة الظروف الراهنة التي فرضها انتشار وباء كورونا، وآخرها تأجيل سباقات الجائزة الكبرى في ألمانيا وإسبانيا وموناكو بعدما تأجلت في وقت سابق جائزة استراليا الكبرى والبحرين.

وذكرت المنظمة في بيان رسمي إنها ستقيم سباقات افتراضية للرياضات الالكترونية لبطولة العالم للفورمولا 1 بمشاركة عدد من النجوم من سائقي الفورمولا1 الحاليين وذلك استعاضة عن توقف سباقات الجائزة الكبرى بسبب فيروس كورونا.

وستبدأ السلسلة التي ستقام بنفس ترتيب سباقات الجائزة الكبرى لعام 2020 بسباق البحرين بعد غد الأحد، على أن تتواصل السباقات حتى نهاية شهر مايو المقبل.