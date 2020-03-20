وفاة لاعب كارديف سيتي بيتر ويتنغهام خلال فترة الحجر الصحي

المصدر: وكالات

أعلنت إدارة فريق كارديف سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن وفاة اللاعب بيتر ويتنغهام عن عمر يناهز 35 عاما، وذلك إثر سقوطه من السلم في منزله أثناء فترة الحجر الصحي.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بيتر ويتنغهام سقط على رأسه بمنزله في السابع من مارس الجاري، ونقل إلى المستشفى وبقي كل هذه الفترة تحت رقابة الأطباء، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، ليقضي نحبه يوم أمس الخميس.



وأعلن الفريق عن وفاة لاعبه، عبر الموقع الرسمي لنادي كارديف سيتي بإعتباره أسطورة لهذا الفريق وسط حزن كبير من الجماهير العاشقة للفريق.



ودافع ويتنغهام عن ألوان نادي كارديف سيتي لمدة 11 موسما منذ عام 2007، وشارك خلال هذه الفترة في 457 مباراة، وسجل فيها 96 هدفا.