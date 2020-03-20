أول تعليق من لوكا يوفيتش بعد ترك الحجر الصحي وسفره إلى صربيا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

علق الصربي لوكا يوفيتش عبر ستوري بحسابه "إنستغرام"، على مسألة كسره للحجر الصحي في بلاده، بعدما حصل على اجازه من ناديه ريال مدريد، مما لاقى ردود أفعال قوية من جانب السلطات، على عدم احترامه لقانون الحجر الصحي، للعائدين من البلدان التي يتفشى بها وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وقال : آسف كوني الشخص المسلط عليه الأضواء، لقد خضعت للفحص الطبي في اسبانيا، وأيضاً عند قدومي إلى موطني وكانت النتيجة سلبية، وقررت المجيء إلى صربيا للبقاء بجانب أسرتي ودعم شعبي بإذن من النادي.

وتابع: اعتذر عن المسؤولين الذين لم يقوموا بعملهم كما يجب، فلم يخبروني بتعليمات الحجر الصحي، وما يجب فعله خلال فترة العزل، لقد سمحوا لنا في اسبانيا بالذهاب إلى المتاجر وشراء الغذاء، وهذا الامر لم أجده مسموحاً في بلادي.