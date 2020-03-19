هوايات غريبة لنجوم الكرة في زمن الكورونا

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أظهر نجوم كرة القدم العالمية أن مهاراتهم لا تقتصر فقط على المراوغة وتسجيل الأهداف، بل إنهم يمتلكون هوايات غريبة خارج المستطيل الأخضر، ما يساعدهم على تجاوز الظروف الصعبة الحالية بسبب توقف النشاط وتأجيل أغلب الدوريات في إطار الإجراءات الوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وحاول كل منهم استثمار هوايته بطريقته الخاصة لدعم حملة «البقاء في المنزل» العالمية للمساهمة في الجهود الدولية في محاربة الفيروس.

وبرزت هوايات اللاعبين ومهاراتهم في مجالات متنوعة منها الطبخ والقراءة والعناية بالأطفال وتربية الخيول والاهتمام بالحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب وممارسة رياضات أخرى غير كرة القدم مثل الغولف والسباحة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والقيام بالأشغال المنزلية مثل زراعة الحديقة، وأظهر نجوم آخرون موهبة في الغناء والرقص وحتى جمع الخشب.

وفرض فيروس كورونا تجميد مختلف الأنشطة الرياضية في العديد من الدول حول العالم، ليجد اللاعبون أنفسهم أمام وقت فراغ طويل في المنزل لا يملؤه التدريب الانفرادي، ليلجأ أغلبهم لممارسة هوايته المفضلة.

ونشر العديد من النجوم صوراً ومقاطع فيديو أثناء الاستماع بوقتهم في المنزل بطرق مختلفة، حيث أظهر الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ مهارة عالية في الطبخ وإعداد الأطباق الصحية التي يفضل تناولها، إلى جانب إبراز اهتمامه بتربية الخيول والأرانب والحيوانات الأليفة ومنها الكلاب.

وأظهر الأرجنتيني ديبالا فيديو لاعب يوفنتوس الإيطالي موهبة نادرة لدى اللاعبين وتتمثل في جمع قمصان النجوم، ونشر صورة له وهو داخل غرفة بمنزله يبدو أنه قام بتخصيصها لتخزين هذه القمصان التي برز منها قميص النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكلمي لاعب برشلونة وبوكا جونيورز السابق، وقميص البرازيلي رونالدينهو نجم منتخب السامبا وبرشلونة سابقاً، والأرجنتيني خوسيه ماوري لاعب بارما وميلان سابقاً ومواطنه رودريغو دي بول لاعب أودينيزي وغيرهم من نجوم الكرة العالمية.

قطع الأخشاب

ونشر التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان صوراً وهو يقوم بتقطيع الأشجار وجمع أخشابها، وظهر وكأنه يلعب دور «حطاب الغابة»، وأكد لاعب رين، جيمس ليا سيليكي أنه اكتشف حبه للغناء والبرامج الغنائية.

وأظهر البرازيلي ألكسندر باتو نجم منتخب السامبا وإنتر وجمعية ميلان سابقاً والألماني ليون غوريتسكا لاعب بارين ميونخ اهتماماً بالقراءة، فيما نشر البرتغالي بيبي لاعب ريال مدريد سابقاً صوراً له وهو يقوم بروي عشب الحديقة، فيما أظهر الأرجنتيني خافيير زانيني كابتن نادي إنتر سابقاً مهارة عالية في التدريب من خلال مقطع فيديو وهو يقوم بتوجيه ابنه توماس خلال مران بالكرة.

غولف

ونشر البرازيلي رافيينا لاعب سلتافيغو صوراً أثناء ممارسة لعبة الغولف بحديقة منزله، أما الأرجنتيني أريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي فقد استثمر وقته في تعليم ابنه السباحة، ونشر الإنجليزي ألكس تشامبيرلن لاعب ليفربول شريطاً مصوراً وهو يستمتع بالرقص في منزله.

ونشر راموس قائد ريال مدريد لقطات وأشرطة مصوّرة له وهو يقوم بتمارين رياضية داخل منزله، فيما قام الفرنسي بنزيمه بنشر صور وهو يقوم بتمارين رفع الأثقال، وظهر بجوار كلبه وقال: «أنا في حديقة منزلي، ليس لدي ما أقوم به، أشعر بالملل».

وأطلق الفرنسي فابيان كازور لاعب ريال مدريد للسلة، قناة بث مباشر عبر مواقع التواصل لعرض ما يواجهه خلال فترة الحجر الصحي، وقام بتحدي رياضيين ومشاهير بتمارين متزامنة.

تمارين قاسية

ونشر الإسباني لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد فيديو يتدرب مع ابنه بحديقة منزله، ومثله فعل البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، حيث نشر صورة وهو يقوم بتمارين في المنزل، وتعليق ساخر جاء فيه «تمارين قاسية».