التحقيق مع لوكا بسبب عدم التزامه بالحجر الصحي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أجرت السلطات الصربية تحقيقا مع لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بسبب عدم التزامه بالحجر الصحي المنزلي، وذلك على خلفية عودة لوكا إلى موطنه صربيا الأسبوع الماضي، وعدم التزامه، بالحجر المنزلي التي فرضته السلطات على العائدين من البلدان التي يتفشى بها وباء فيروس كورونا، والمقدر ب 28 يوما.

وشوهد لوكا في شوارع بلغراد، كما نشرت له صورا في حفل عيد ميلاد صديقته، مما عرضه للتحقيق والمسألة القانونية.