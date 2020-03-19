لاعبو مصر يتضامنون لرعاية 175 أسرة متضررة من الكورونا والسيول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تضامن عدداً كبيراً من لاعبي الكرة المصريين، مع الدعوة التي أطلقها سعد سمير مدافع الأهلي القاهري، لتنظيم حملة للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول التي ضربت محافظات مصر اخيراً، وشهدت الحملة، تسارع كبير على المشاركة المتزايدة، وبدأ سعد الحملة، بالإعلان عن اتفاقه مع إحدى الجمعيات الخيرية، على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب، على أن تكن البداية بتكفله برعاية 20 أسرة.

وحققت الحملة في ساعاتها الأولى نجاحاً كبيراً، بالإعلان عن التكفل برعاية 175 أسرة، بعدما أعلن وليد سليمان لاعب الأهلي، تكفله برعاية 25 أسرة، وزملاءه أحمد فتحي بـ 30 أسرة، وكل من الحارس محمد الشناوي وكريم نيدفيد بـ 20 اسرة، وكل من طارق حامد ومحمود علاء لاعبي الزمالك بـ 30 أسرة، ومحمود ترزيغيه لاعب استون فيلا الإنجليزي بـ 40 أسرة.