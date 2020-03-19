ايفرتون يتحدى كورونا بإنشاء ملعب جديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، الاستمرار في إكمال مشروع ملعبه الجديد في وقت لاحق من العام الحالي، رغم التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية، ونقل موقع "ترانسفير ماركت" تصريحات لمسؤولين من النادي، يؤكدون من خلالها عدم وجود أي تأخير في المشروع، واعتبروا أنه سيكون مهماً في تعزيز آفاق المنطقة على المدى القصير والطويل.

ويتوقع أن يبدأ عمل شركات البناء خلال سبتمبر المقبل، مع اعتماد التخطيط لأرض الملعب الجديد، وستصل لحوالي 500 مليون جنيه أسترليني، وستكون سعة الملعب الجديد 52000 مقعد، وترتيبه الثامن من حيث السعة بين الملاعب الإنجليزية، والتي يتصدرها استاد أولد ترافورد بنادي مانشستر يونايتد، والبالغ سعته 75000 مقعد.