هيغواين يهرب من إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح جونزالو هيغواين لاعب يوفنتوس الإيطالي، في الهروب من الحجر الصحي في إيطاليا، والمطبق حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعبر هيغواين وعائلته الحدود الإيطالية مروراً بفرنسا ومنها إلى إسبانيا، ثم اتجهوا إلى الأرجنتين، وذلك بعدما أوقفته وعائلته، الشرطة الإيطالية في مطار كاسيل في تورينو، وهو يحاول الصعود إلى طائرة خاصة.

وتم منع سفر اللاعب بالطائرة تنفيذاً للحجر الصحي المطبق على جميع لاعبي يوفنتوس الإيطالي لمدة أسبوعين، إلى جانب عدم وجود رحلات طيران منتظمة بين إيطاليا والأرجنتين، رغم أنه أظهر أوراقاً تثبت سلبية تحاليله بشأن فيروس كورونا.