اليابان تتسلم الشعلة الأولمبية بدون مظاهر احتفالية

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

تسلمت اليابان اليوم الخميس الشعلة الأولمبية من اليونان وسط أجواء صامتة وحزينة، بعيداً عن المظاهر الاحتفالية التي كانت تتم في مثل هذه الظروف وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تسود العالم لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"

وتسلم السباح الياباني السابق الذي يعيش في اليونان، ناوكو ايموتو الشعلة في استاد باناثينايك وسط مدرجات خالية من الجماهير.

وتصل الشعلة الأولمبية إلى اليابان غدا الجمعة ، على أن تجوب 47 مقاطعة خلال 121 يوما، بداية من فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومترا شمال شرق طوكيو، وكان قد ضربها زلزال وموجات مد عاتية /تسونامي/ وانصهار ثلاثة مفاعلات في محطة نووية محلية عام 2011.

وتصل الشعلة إلى الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 يوليو والذي يقام في الملعب الوطني الجديد بطوكيو.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية سبيروس كابرالوس في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة "اس" الاسبانية «للأسف تفشي «كوفيد-19» دفعنا إلى اتخاذ قرارات صعبة وتغيير خططنا الأولية. نأسف لأنكم لم تتمكنوا من السفر إلى اليونان والانضمام إلينا اليوم هنا».

وكان تفشي الفيروس قد فرض نفسه على مراسم إيقاد الشعلة الأسبوع الماضي في أولمبيا القديمة، فأقيمت أيضا من دون حضور المشجعين، قبل أن يتم أيضا إيقاف جولتها في البلاد بسبب حضور جماهيري كثيف.

ورغم المخاوف العالمية من الفيروس الذي تسبب بشلل شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية، تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية المضي قدما في خطط إقامة الأولمبياد في موعده.

ويثير ذلك حفيظة رياضيين يعتبرون أن هذا الإصرار يضعهم في خطر، ومنهم ستيفانيدي التي قالت هذا الأسبوع: «الأمر لا يصدق ماذا عن الرياضات الجماعية حيث يضطر الجميع للتمرن معا؟ ماذا عن السباحة؟ ماذا عن الجمباز حيث يضطرون للمس التجهيزات نفسها؟».

وتابعت: «لا يقيمون أي اعتبار للخطر الذي يضعوننا فيه حاليا»، مضيفة: «اللجنة الأولمبية الدولية تريد منا أن نواصل المخاطرة بصحتنا، صحة عائلتنا، والصحة العامة من أجل التدريب كل يوم؟».

ورد متحدث باسم اللجنة الدولية، على مخاوف الرياضيين، معتبرا أن «هذا وضع استثنائي يتطلب حلولا استثنائية. اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة إيجاد حل يتسبب بأقل تأثير سلبي على الرياضيين، مع الحفاظ على نزاهة الدورة وصحة الرياضيين».

وأضاف: «أي حل لن يكون مثاليا في هذا الوضع، ولهذا نحن نعول على مسؤولية الرياضيين وتضامنهم»