الفيفا يحسم الجدل حول موعد كأس العالم للأندية

المصدر: وام

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بشكل نهائي موقفه من "بطولة كأس العالم للأندية" بشكلها الجديد التي كان من المقرر إقامتها في صيف عام 2021 بالصين بمشاركة 24 فريقا لأول مرة، بتأجيلها نظرا لتضاربها مع الموعد الجديد لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2021 " والتي ستقام خلال الفترة من 11 يونيه إلى 11 يوليو 2021 .



وأكد الاتحاد الدولي - في بيان رسمي له صدر الليلة الماضية - أن الموعد الجديد للبطولة سيتم تحديده في وقت لاحق .. وتضمن البيان الإعلان عن تشكيل فريق عمل من أجل التعامل مع تأثيرات العارض الصحي الراهن، ومن ضمنها عقود اللاعبين والانتقالات والأوضاع الاقتصادية التي ستمر بها الأندية على ضوء توقف النشاط.



وقال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي: "إن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية، وهذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره، ولهذا يجب البحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل أطراف اللعبة في أرجاء العالم كافة ولهذا فقد أعلنت الفيفا مؤخرا عن تخصيص تبرع بقيمة 10 ملايين دولار لصندوق دعم منظمة الصحة العالمية المخصص للتعامل مع الأزمة".



وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل نهائيات كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020 " لمدة عام، ووافق الاتحاد الدولي على تلك الخطوة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير التي ستحضر البطولة، كما وافق أيضا على تأجيل بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية، لتنقل من شهري يونيو ويوليو 2020، إلى المواعيد نفسها في العام التالي لتمكين اللاعبين المحترفين في أوروبا من إنهاء الموسم مع أنديتهم.