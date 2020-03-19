زلاتان يطلق حملة تبرعات لإيطاليا

أعلن اللاعب السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان، أمس، إطلاق حملة تبرعات للمستشفيات في إيطاليا، أكثر دولة أوروبية متضررة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الهداف العملاق في حسابه على موقع انستغرام «أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه الأوقات الدراماتيكية، أريد أن أمنح المزيد لبلد أحبه».

تابع اللاعب البالغ 38 عاما والعائد إلى ناديه الإيطالي السابق بعد تجربة في الولايات المتحدة الأميركية «قررت، مع الناس الذين يعملون معي، إطلاق حملة تبرعات للمستشفيات... يمكننا سويا مساعدة المستشفيات، الأطباء والممرضات الذي يعملون كل يوم دون أنانية لإنقاذ حياتنا». (ستوكهولم - أ ف ب)