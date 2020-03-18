دانا وايت : نزال حبيب و فيرغسون في موعده

المصدر: متابعة- خالد المهيري

أكد دانا وايت رئيس ( UFC) بأن النزال المرتقب على لقب الوزن الخفيف بين البطل حبيب نور محمدوف و توني فيرغسون سيقام في موعده يوم 18 من الشهر المقبل الا انه سيتم تغيير مكان الحدث من مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية إلى مكان آخر .

وقال وايت خلال مقابلة مع ESPN: “سنؤجل الأحداث الثلاثة القادمة، و لكن نزال فيرغسون ضد حبيب سيقام بنفس الموعد. سنتبع الإرشادات لعدم وجود أكثر من 10 أشخاص في الغرفة ونأمل أن يختفي كل هذا بحلول شهر أبريل”.

وكانت ( UFC) قد أعلنت عن تأجيل ثلاث نزالات كانت مخطط إقامتها في الأسابيع القادمة للحد من خطر إنتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".