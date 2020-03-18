كورونا تجبر WWE على تغيير خططها لمهرجان ( راسلمانيا 36)

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE ) عن نقل مهرجانها السنوي ( راسلمانيا 36) و الذي سيقام في الخامس من الشهر المقبل من ملعب مدينة تامبا و إقامته في مركز التدريب التابع لها بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية للحد من خطر إنتشار مرض ( كورونا ) .

و أكد عدد من المسؤولين في المنظمة بأن المهرجان العالمي سوف يقام بدون الحضور الجماهيري كما تم إلغاء كافة الفعاليات المصاحبة للحدث