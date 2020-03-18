توزيع 1.5 مليون جنيه إسترليني فوراً على 42 نادي إسكتلندي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن اتحاد كرة القدم الإسكتلندي، عن توزيع 1.5 مليون جنيه إسترليني فوراً، بين الأندية الإسكتلندية للمساعدة في وقف الآثار المالية لانتشار فيروس كورونا، خاصة وأن الأندية الإسكتلندية تعتمد بشكل كبير على دخل يوم المباراة.

وأشار موقع "بي بي سي" الناقل للخبر، إلى انه سيتم توزيع الدعم على أساس مستويات الترخيص، ولن يتم بالضرورة تقسيمها بالتساوي بين الأندية الـ 42.

ونقل تصريح رود بيتري رئيس الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، والذي قال فيه: "بالنظر إلى عدم اليقين بالوضع المالي الذي تواجهه الأندية حالياً، نظرنا في مناطق التوزيع، حيث يمكننا التسريع والدفع الآن، بدلاً من الانتظار للدفع في مواعيد التوزيع المعتادة".

وأضاف: "المبلغ الإجمالي يبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني تقريباً، وهو ما نعتقد أنه سيكون دعماً كبيراً للأندية، خاصة التي تواجه خسارة كبيرة في الإيرادات، نتيجة تأثير فيروس كورونا في اسكتلندا".