تحدي المناديل" يثير اهتمام النجوم لدعم "حملة البقاء في المنزل"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انضم عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم إلى مسابقة "تحدي المناديل" عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، دعمًا لحملة البقاء في المنزل لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

ويتمثل التحدي في استعراض كل لاعب مهارته في اللعب بلفافة المناديل عوضا عن الكرة، ومحاولة إبقائها أطول فترة ممكنة، مع تنويع طريقة الاستعراض سواء بالرجل أو بالرأس وتجنب استخدام اليد، ويقوم كل لاعب بدعوة لاعبين آخرين إلى المشاركة في التحدي عبر الإشارة إليهم عبر حساباتهم وتضم اغلب المجموعات التي شاركت في التحدي بين 4 و5 لاعبين، والطريف في الأمر أن التحدي لم يقتصر على اللاعبين الذكور بل شمل أيضا عدد من لاعبات كرة القدم أو من الفتيات اللاتي يمتلكن الموهبة في الاستعراض بهذه الطريقة.

وشارك في التحدي العديد من نجوم الكرة العالمية والعربية الحاليين والسابقين مثل لاعب برشلونة السابق تشافي، والبرازيلي روبيرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق و محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة، ولاعب الزمالك السابق، ولاعب نادي الوحدة باول مبوكو وغيرهم.