رسالة مؤثرة من ابراهيموفيتش لدعم إيطاليا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم جمعية ميلان حملة تبرع واسعة لدعم إيطاليا لمساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال ابراهيموفيتش في رسالة مؤثرة عبر حسابه على انستغرام:"لطالما أعطتني إيطاليا الكثير.

وفي هذه اللحظات الدرامية يجب علي أن أفعل شيئًا ملموسًا لمساعدة البلد الذي أحبّ، لقد قررت وبالتعاون مع الأشخاص الذين أعمل معهم إطلاق حملة لجمع التبرعات للمستشفيات وسأعمل على نشر هذه الرسالة على نطاق واسع، أعتمد على كرم زملائي وعلى كل الرياضيين المحترفين وأولئك الذين يريدون تقديم مساعدة صغيرة أو كبيرة حسب امكانياتهم لركل هذا الفيروس.

المشكلة خطيرة وهناك حاجة للمساعدة، يمكننا معًا مساعدة المستشفيات والأطباء والممرضات الذين يعملون بلا كلل لإنقاذ حياتنا، دعونا نركل الفيروس معا للفوز بهذه المباراة!

وتذكر: إذا لم ينتقل الفيروس إلى زلاتان ، فإن زلاتان يذهب إلى الفيروس!