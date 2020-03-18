رئيس الفيفا يقترح تغيير موعد كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقترح جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تأجيل النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي تشهد مشاركة 24 نادياً والمقررة في الصين، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا إلى عام 2021، وتأجيل بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية، نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتنقل من يونيو ويوليو 2020، لتقام بعد عام، من أجل تمكين اللاعبين الموجودين في أوروبا من إنهاء الموسم مع أنديتهم.

وقال انفانتينو في بيان رسمي، أنه سيقوم بإجراء اجتماع هاتفي مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، حيث سيقدم خلاله مقترحاً لاتخاذ قرار في وقت لاحق عند اتضاح الموقف، حول الموعد الجديد لإقامة كأس العالم للأندية في وقت لاحق عام 2021 أو 2022 أو 2023.

وقال انفانتينو أيضاً، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يخطط للتشاور مع الاتحاد الصيني لكرة القدم والحكومة الصينية حول تأجيل البطولة الجديدة لكأس العالم للأندية من عام 2021، من أجل تقليص الأثر السلبي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن أن المواعيد الجديدة المقترحة لبطولة كأس أمم أوروبا هي من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، حيث سيصبح اسم البطولة (يورو 2021)، وكان من المقرر أن تقام البطولة هذا العام في 12 دولة، ولا يوجد أي مقترحات لتغيير عدد الدول المضيفة أو نظام البطولة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "العالم يواجه ظروفاً صحية استثنائية، ومن الواضح أن هنالك حاجة لاستجابة عالمية جماعية، والتعاون والاحترام المتبادل والتفهم يجب أن تكون المبادئ الأساسية لكل صناع القرار، وذلك في هذه الأوقات الصعبة، وعلى وجه التحديد في كرة القدم فإنه من الضروري إيجاد حلول مناسبة وعادلة على المستوى العالمي، والفيفا سيخصص مبلغ 10 ملايين دولار لصندوق منظمة الصحية العالمية للتضامن".