رسالة تحفيزية مؤثرة من رئيس ريال مدريد دعما لمصابي كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أرسل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، رسالة لتوضيح موقفه الشخصى من الإصابة بالمرض وتحفيز عائلات الذي يعانون من الفيروس والذين توفى لديهم أشخاص مقربون على إثره.

وكشف بيريز أيضا عن الإجراءات التي اتخذها نادي ريال مدريد لمكافحة انتشار هذا الوباء الذي سلب حياة أكثر من 7000 شخص في جميع أنحاء العالم، وأن النادي فرض على جميع أعضائه ولاعبيه حجر صحي بعد تأكد إصابة لاعب فريقه لكرة السلة تري ثومبكينز بالفيروس، ونقل رسالة مليئة بالتفاؤل.

وجاءت رسالة فلورنتينو بيريز إلى شركاء ريال مدريد، هكذا: «في بادئ الأمر، أتمنى أن تكون أنت وعائلتك على ما يرام في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي نمر بها في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «أود أن أعرب، نيابة عن جميع مشجعي مدريد، عن تضامني مع تلك العائلات التي أصابها وباء فيروس كورونا بشكل مباشر. ننقل كل قوتنا وتحفيزنا لمحاولة التغلب على الألم الذي يعاني منه المتضررون».

وتابع رسالته: «كما عرفتم من خلال قنوات الاتصال المختلفة لدينا، تم اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات من النادي للمساعدة في وقف توسع فيروس كورونا التاجي، والامتثال الصارم لجميع الأحكام القانونية والتوصيات الإضافية للسلطات الصحية. ونتيجة لذلك قد شرع ريال مدريد في تعليق النشاط الرياضي سواء التدريبات أو المباريات وتم إغلاق مكاتب خدمة الأعضاء وجولة ملعب البرنابيو وتم إلغاء جميع أنشطة المدينة الرياضية للنادي».

وأكمل: «ومع ذلك، ولهذا السبب على وجه التحديد، فقد حان الوقت لكي نبقى أقوياء ومتحدين في قيمنا، وهو أمر أساسي للغاية في تاريخ ريال مدريد الذي امتد لـ 118 عامًا. الآن هو الوقت المناسب للتأكيد بشكل خاص على قيمة التضامن، باتباع تعليمات السلطات بدقة، وقبل كل شيء، البقاء في المنزل».

وأردف حول طريقة عمل إدارته خلال الحجر الصحي: «يواصل ريال مدريد عمله ولا يزال مفتوحًا أمام أعضائه من خلال مكتب خدمة الأعضاء عبر الإنترنت».

واختتم رسالته: «أود أن أشكركم جميعا على تفهمكم. نحن جزء من أفضل ناد في التاريخ وهو ريال مدريد الذي لا يستسلم أبدًا والذي يعبر عن مشاعر الملايين من الناس حول العالم. معا سوف نتغلب على هذا التحدي الهائل. واليوم أكثر من أي وقت مضى أبعث إليكم بأطيب تمنياتي لك ولعائلتك بالصحة والسلامة. اعتنوا بأنفسكم وأتمنى أن نلتقي قريبًا مرة أخرى ونعود إلى الحياة الطبيعية والاستمتاع بريال مدريد مرة أخرى بنفس الشغف والأحلام كما هو الحال دائما».