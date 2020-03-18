إصابة مدرب الهلال السابق بفيروس "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي إصابة مدربه البرتغالي جورجي خيسوس بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مبيناً أن إصابته ضعيفة.

وأوضح النادي في بيان رسمي، أن خيسوس مدرب نادي الهلال السعودي سابقاً سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة حالياً.

وأضاف أن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي أجراها لجميع اللاعبين وعناصر الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي ظهرت سلبية باستثناء المدرب خيسوس.

وقام فلامنغو البرازيلي بإجراء تحليل لفيروس كورونا لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اللاعبين والطاقمين الفني والطبي، وكانت نتيجة تحليل مدرب الهلال السابق، جيسوس إيجابية.

وأكد فلامنغو، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن خيسوس دخل في الحجر الصحي تحت الرعاية الطبية بالنادي، مشددًا على أن حالة المدرب البرتغالي مستقرة.

وطالب نادي فلامنغو البرازيلي الجميع بالالتزام بحملة التوعية ضد فيروس كورونا واتباعه إرشادات وزارة الصحة، كما أعلن عن إيقاف تدريبات الفريق الجماعية لمدة أسبوع على الأقل.