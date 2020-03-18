تأجيل «يورو 2020» إلى صيف 2021

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

قرر الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا.

وعقد اليويفا أمس، مؤتمراً عبر الفيديو مع جميع الاتحادات الـ55 الأعضاء لمناقشة مصير البطولة هذا العام وغيرها من المنافسات الأوروبية.

وقرر يويفا تأجيل البطولة إلى صيف العام المقبل لتقام في الفترة بين 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021.

وأفادت تقارير إعلامية عدة أن روابط الدوريات المحلية ورابطة الأندية الأوروبية دعمت توصية إقامة البطولة في صيف 2021. وكان من المقرر أن تقام بطولة يورو 2020 بداية من 12 يونيو وحتى 12 يوليو في 12 دولة أوروبية.