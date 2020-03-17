تأجيل كأس إفريقيا للمحليين بسبب فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الكاميرون الثلاثاء تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين "شان" التي كان من المقرر أن تستضيفها بين الرابع من أبريل و25 منه، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الرياضة الكاميروني نرسيس مويل كومبي في بيان "تم اعتماد مبدأ تأجيل "شان 2020" إلى وقت أكثر ملاءمة".

وأضاف البيان ان اللجنة المنظمة اتخذت هذا القرار "بعد تقييم الوضع الاستثنائي الناجم عن وباء فيروس كورونا"، مشيرا الى ان "الموعد الجديد للبطولة سيتم تحديده وفقا للتطورات وسيعلن عنه في الوقت المناسب".

وأكدت الكاميرون ان القرار اتخذ بالاتفاق مع الاتحاد القاري للعبة (كاف).

وكان وفد من أعضاء اللجنة الطبية للأخير قد قام مؤخرا بزيارة الكاميرون لتفقد الاجراءات التي تتخذها البلاد في مواجهة فيروس "كوفيد-19".

وأوضح الكاف في بيان اليوم "تم اتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على دخول البلاد ، والمرافق الصحية على استعداد للتعامل مع الوضع الحالي، وأعطت السلطات الكاميرونية جميع الضمانات لاتخاذ تدابير مناسبة".

وقد تأكدت حتى الآن عشر حالات بفيروس (كوفيد-19) في الكاميرون، بينما أودى الفيروس بحياة نحو 7500 شخص حول العالم حتى الثلاثاء.