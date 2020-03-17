إرجاء بطولة كوبا أميركا 2020 إلى العام المقبل بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أرجئت بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية لكرة القدم التي كان من المقرر أن تنطلق في يونيو المقبل، إلى العام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن اتحاد "كونميبول" القاري الثلاثاء.

وأشار الاتحاد في بيان له الى ان البطولة التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، ستقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

وتزامن هذا الإعلان مع تأجيل الاتحاد الأوروبي (ويفا) بطولته للمنتخبات الوطنية، كأس أوروبا، والتي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها.

وأوضح بيان اتحاد أميركا الجنوبية "هذا اجراء استثنائي بسبب وضع غير متوقع، يأتي استجابة للحاجة الاساسية لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف كونميبول في بيانه "نود أن نشكر الاتحاد الأوروبي ورئيسه (السلوفيني) ألكسندر تشيفيرين، على العمل المشترك والقرار المنسق بتأجيل كأس الأمم الأوروبية 2020 لصالح كل أفراد عائلة كرة القدم".

وكان من المقرر ان تشارك في البطولة الأميركية الجنوبية، عشر منتخبات من القارة هي البرازيل (حاملة اللقب ومضيفة النسخة الأخيرة عام 2019)، وكولومبيا والاكوادور والبيرو وفنزويلا والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والباراغواي والأوروغواي، ومنتخبين مدعوين هما قطر وأستراليا.

وتسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" بشبه شلل في كرة القدم حول العالم، لاسيما في الدول الأوروبية، بعدما أصاب أكثر من 180 ألف شخص حول العالم، وأدى إلى وفاة ما يقارب 7400 شخصا.

وسيتيح تأجيل كوبا أميركا وكأس أوروبا، الفرصة لاستكمال البطولات الوطنية فيما لو تم رفع القيود والاجراءات المتخذة بسبب فيروس كورونا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، بعدما فرض تفشي الفيروس والقيود الصارمة التي فرضت على التنقل والسفر، تعليق المنافسات حاليا.