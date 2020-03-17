ماهي الدول التي لم تعلق بطولاتها الكروية امام لعنة "كورونا"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم القلق الذي سببه فيروس كورونا المستجد في العالم وتأثر حركة المطارات الدولية و نشاط الأسهم في أسواق المال و في المجال الرياضي إيقاف اقوى الدوريات ومسابقات كرة القدم الا ان هناك عددا من الدول لازالت صامدة في وجه الفيروس "اللعين".

وحسب موقع سكاي نيوز عربية تسبب فيروس كورونا في تعليق الدوريات الخمس الكبرى في العالم، لمدد مختلفة، فالإيطالي تم تعليقه حتى إشعار آخر، أما الإسباني لأسبوعين على الأقل، أما الدوري الإنجليزي فقد تم تأجيله حتى 4 أبريل المقبل والألماني حتى 2 أبريل والفرنسي حتى إشعار آخر.

في المنطقة العربية فقد تم تعليق الدوري المصري 15 يوما والسعودي حتى إشعار آخر، وفي السودان فقد تم تعليق الدوري لشهر أما الإمارات فقد تم تعليق الدوري 4 أسابيع والمغرب حتى إشعار آخر وتونس تم تعليق الدوري أيضا مع استمرار بطولة الكأس.

ورغم تفشي الوباء في العالم، يواصل الدوري الفلسطيني مبارياته بانتظام ويتصدره مركز بلاطة البطولة بـ42 نقطة، كما يقام الدوري الروسي بانتظام ويعد من أكبر المسابقات في أوروبا، حيث جاء زينت في المركز الأول بـ50 نقطة.

وفي دول أخرى مثل أنغولا وتشيلي وزامبيا وسنغافورة وكينيا ونيجيريا والكاميرون وأوكرانيا والكونغو وغامبيا وجاميكا وكمبوديا وأوزباكستان وهونغ كونغ وميانمار، لا تزال مباريات الدوري حاضرة تتحدى الفيروس القاتل.