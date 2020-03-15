برشلونة يحث متابعيه على البقاء في المنزل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قام نادي برشلونة بإضافة عبارة "من المنزل" بجانب اسمه على موقعه الرسمي لحث متابعيه على البقاء في المنزل ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

و ذلك بعدما اعلن الجمعة الماضي، تعليق جميع أنشطة الفريق الأول حتى إشعار آخر بناء على نصيحة الجهاز الطبي بالنادي، وذلك في ظل الوضع الراهن والمخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد النادي الاسباني في بيان نشره على موقع على تويتر ، أن كل اللاعبين سيواصلون التدريب في منازلهم من خلال برنامج عمل خاص وفردي، وذلك تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية.

ويتابع اكثر من 32 مليون شخص حول العالم الموقع الرسمي لبرشلونة.