بوغبا يطلق حملة لجمع تبرعات لمساعدة الأطفال المصابين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أنشأ الفرنسي بول بوغبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفحة لجمع التبرعات وتعهد بدعم مالي لمنظمة رعاية الطفولة للأمم المتحدة (يونيسف) لمساعدة الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطاني (بي بي سي) أن بوغبا أطلق بعد أن بلغ عامه الـ27 اليوم الأحد، حملة لجمع التبرعات بمناسبة عيد مولده "للمساعدة في جهود القضاء على فيروس كورونا".

وأكد اللاعب الفرنسي الدولي إنه سيضاعف التبرع إذا وصلت التبرعات إلى هدفه البالغ 27 ألف جنيه إسترليني.

وكتب اللاعب: "تأثير تفشي المرض على نطاق واسع، خاصة على الأطفال الفقراء والضعفاء، يمكن أن يكون هائلا".

وأضاف: "إنه عيد ميلادي، وأنا ممتن لأنني، وعائلتي وأصدقائي بحصة جيدة. ومع ذلك، لا يتمتع الجميع بصحة جيدة حاليا. في أوقات كهذه يجب أن نتعاون سويا".وسيتم استخدام الأموال لتوفير قفازات يمكن التخلص منها، وأقنعة، ونظارات للوقاية للعاملين في مجال الصحة.وفي عيد ميلاده الـ26 جمع بوغبا 360ر7 جنيه إسترليني لمنظمة المياه النظيفة الخيرية.