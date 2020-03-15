نجوم الرياضة يبدأون تحدي "الأيادي النظيفة"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انتشرت العديد من الفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للكثير من نجوم كرة القدم، وهم يعلنون المشاركة في تحدي "الأيادي النظيفة"، والذي جاء عقب مبادرة من خلال فيديو قصير على "تويتر"، للدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية في مقر المنظمة بجنيف، وهو يغسل يده بالماء والصابون، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بالمشاركة في التحدي، وتحدي النجم البرازيلي السابق كاكا، والذي قبل بدوره التحدي وظهر في فيديو هو الآخر، وهو يغسل يديه بالماء والصابون.

وقام حساب الاتحاد الدولي "الفيفا" بنشر فيديو اللاعب السابق على "تويتر"، وعلق كاكا، قائلاً: "لابد أن نستعد لمساعدة بعضنا البعض في مكافحة فيروس كورونا، من أجل المحافظة على عائلاتنا، أصدقائنا، مجتمعاتنا وعالمنا بأكمله".

وشارك أيضاً في التحدي اللاعب المصري أحمد عيد عبد الملك، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والذي قبل تحدي زوجته الطبيبة ناتاليا، ودعا تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وتياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وفيليبي لويس لاعب فلامينجو البرازيلي، لقبول التحدي.