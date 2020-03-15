اجتماع تقييمي بين الأولمبية الدولية والاتحادات الثلاثاء بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أكد مصدر مقرب من اللجنة الأولمبية الدولية الأحد، أن رئيسها الألماني توماس باخ سيعقد الثلاثاء اجتماعاً تقييمياً عبر الهاتف مع الاتحادات الرياضية الدولية لابلاغهم بالوضع الحالي عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل خمسة أشهر من انطلاق الالعاب الأولمبية في طوكيو.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان الاجتماع الهاتفي سيعقد الثلاثاء عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت غريتنتش، ويهدف الى "اطلاع الاتحادات الدولية على الوضع وكذلك اللجان الاولمبية الوطنية والرياضيين".

واضاف ان اللجنة الأولمبية الدولية "ستقيّم الاجراءات المتخذة" للاستجابة لعواقب ازمة فيروس كورونا المستجد "وستتاح للاتحادات فرصة طرح الاسئلة".

من جهة أخرى قال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة فرانس برس إن اللجنة الاولمبية الدولية "تجري حوارا منتظما مع جميع الشركاء الاولمبيين وتطلعهم بانتظام على الوضع".

وفي الوقت الذي تم فيه تأجيل أو الغاء العديد من الاحداث الرياضية الدولية، وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة بان الدورة ستقام في موعدها المحدد في طوكيو على رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال باخ الخميس إن اللجنة الأولمبية الدولية ستتبع توصيات منظمة الصحة العالمية حول إلغاء أو تأجيل الدورة المحتمل. غير أنه أقر بوجود "مشاكل جدية في المسابقات التأهلية" في ظل إلغاء العديد منها في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

ومن المتوقع أن تكون مسألة التصفيات المؤهلة للألعاب في صلب الاجتماع الهاتفي في حين أن تنظيم العديد من المسابقات التأهيلية لا يزال معلقا.

وكان باخ أعلن مطلع مارس الحالي، أن اللجنة الاولمبية الدولية ستبدي "مرونة" في التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 وشجع "جميع الرياضيين على مواصلة استعداداتهم للدورة".

