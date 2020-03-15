كورونا يصل إلى الدوري الإسباني بـ5 إصابات في فريق واحد

المصدر: البيان الإكتروني

وصل فيروس "كورونا" المستجد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بخمسة إصابات دفعة واحدة رصدت جميعها في فريق فالنسيا.

وأعلن النادي بشكل رسمي، الأحد، عن رصد 5 إصابات في صفوفه، بين لاعبين وأعضاء في الجهاز الفني، دون أن يكشف أسماء المصابين.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن مدافع الفريق الأرجنتيني إيزيكييل غاراي إصابته بالفيروس، على حسابه بموقع "إنستغرام".

وكتب غاراي: "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيئ. لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة".

وكان آخر ظهور لابن الـ33 عاما مع زملائه، الثلاثاء، على ملعب "ميستايا"، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، حين خسر "الخفافيش" أمام ضيفهم أتالانتا الإيطالي 3-4 وودعوا المسابقة القارية