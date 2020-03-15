برشلونة يطالب بتتويجه بطلاً لليغا حال إلغاء الدوري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة سيطلب رسمياً إعلانه بطلاً لبطولة الدوري الإسباني “لا ليغا” في حالة صدور قرار إلغاء المسابقة هذا الموسم.

وأعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا رسمياً منذ عدة أيام توقف جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم لمدة على الأقل أسبوعين بعد تفشي فيروس ووباء كورونا في البلاد الإسبانية.

وتوقف نشاط كرة القدم بشكل رسمي في أغلب أندية إسبانيا بعد قرار تأجيل الليغا وأيضاً المسابقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد انتشار كورونا في القارة العجوز.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إجراء العزل الصحي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في جميع البلاد من أجل الحد من انتشار وباء كورونا في، من الممكن أن يضر بعودة الدوري الإسباني في موعده المحدد.