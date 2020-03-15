الوصل يحارب "كورونا"

المصدر: دبي-علي شدهان

أعلن نادي الوصل "الحرب" على "فايروس كورونا" من خلال إطلاق مبادرة واسعة تشتمل على العديد من الإجراءات الاحترازية المتناغمة مع توجيهات الجهات الصحية المعنية في الدولة، والمتوافقة مع نهج النادي في القيام بدوره المجتمعي إلى جانب الرياضي.

وذلك بهدف الحد من تأثيرات "الفايروس"، والعمل الجاد على منعه، والقضاء عليه نهائيا في مختلف المرافق والمنشآت، عبر نشر مفهوم الثقافة الصحية الهادفة، والقيام بخطوات عملية.

معايير صحية

وبدأ الوصل بتطبيق مبادرته اعتبارا من يوم الأحد في عموم منشآت النادي، ومرافقه ومكاتب العاملين فيه، وغرف ملابس لاعبيه، وفق معايير صحية محددة، وباستخدام أحدث وسائل ومواد الوقاية الصحية.

تشكيل لجنة

وبادر الوصل إلى تجسيد مبادرته على ارض الواقع، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح العبدولي وعضوية عدد من أبناء النادي لمتابعة لاعبيه وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لفرق المراحل العمرية الذين يتمتعون الآن بإجازات نتيجة توقف النشاط وفقا لتوجيهات الجهات المعنية في الدولة، والقيام بسلسلة زيارات إلى بيوتهم لتزويدهم بكل أدوات ووسائل الوقاية الصحية الفاعلة من "الفايروس".

تحية الكوع

وحرص نجوم فريق الوصل الأول لكرة القدم خلال مباراتهم مع حتا الجمعة الماضي ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز الفهود بثلاثة أهداف لهدفين، على الاحتفال بالأهداف الثلاثة بطريقة ابتعدوا فيها عن الملامسة القريبة، أو العناق، أو المصافحة بالأيادي، مكتفين بتحية "الكوع".