إجراء جديد من الحكومة الإسبانية يصعب عودة الليغا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إجراء جديد اتخذته الحكومة الإسبانية بخصوص الحد من انتشار وباء كورونا في البلاد، من الممكن أن يضر بعودة الدوري الإسباني في موعده المحدد.

وكان الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا قد اعلنا رسمياً منذ عدة أيام توقف جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم لمدة على الأقل أسبوعين بعد تفشي فيروس ووباء كورونا في البلاد الإسبانية.

وتوقف نشاط كرة القدم بشكل رسمي في أغلب أندية إسبانيا بعد قرار تأجيل الليغا وأيضاً المسابقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد انتشار كورونا في القارة العجوز.