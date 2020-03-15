(فيديو) رسالة مدرب أتليتكو مدريد دييغو سيميوني للإسبان في مواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مدرب أتليتكو مدريد الإسباني دييغو بابلو سيميوني مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر دعا من خلاله الناس إلى عدم الخروج من منازلهم.

أتت هذه الخطوة بعد أن أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية مارس في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المميت بعد أن وصل عدد المصابين إلى أكثر من 4200 شخصا في مدريد.

وفي الفيديو، الذي قرر سيميوني مشاركته مع متابعيه، قال "مرحبا، أردت إرسال هذه الرسالة للتوعية. من بيتي، أدعوكم جميعا لاتباع تعليمات المتخصصين حتى تهتموا بأنفسكم ولحماية الجميع من حولكم. دعونا نلزم بيوتنا"، بحسب "يورونيوز".

مبادرة مشابهة

لم تقتصر هذه المبادرة على لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق، بل جاءت عقب خطوة مماثلة قام بها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني أيضا دييغو مارادونا قبل يومين بعد أن وجه رسالة دعم للإيطاليين الذين يمرون بفترة صعبة بسبب تفشي فيروس ووهان التاجي، والذي أسفر حتى تاريخ اليوم عن وفاة 1266 شخصا وإصابة 17660 آخرين في إيطاليا وحدها.