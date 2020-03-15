إصابة رئيس اتحاد كرة قدم لدولة أوروبية بكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم أمس السبت إصابة رئيسه سلافيشا كوكيزا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الأرجح في إيطاليا، وتم نقله إلى المستشفى.

وجاء في بيان الاتحاد "وُضع الرئيس تحت رقابة طبية وهو بحال جيدة".

وبحسب رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، فقد تعرض كوكيزا (42 عاما) للفيروس "في ميلانو" حيث زارها أخيرا.

قال الرئيس في مؤتمر صحافي "تحدثنا سويا. يشعر بحال جيدة. كان في حجر صحي طوال الوقت. شخصان كانا على اتصال به جاءت فحوصهما سلبية".

وأصيب نحو 40 شخصا حتى الآن بالفيروس في صربيا بحسب السلطات.

وبحسب إحصاء لفرانس برس، أصيب بالفيروس أكثر من 150 ألف شخص في العالم توفي منهم أكثر من 5700.