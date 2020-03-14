إنجلترا تحدد مصير البريميرليغ الخميس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، السبت، ان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل، للبحث في مصير البطولة، بعد تعليق منافساتها حتى مطلع أبريل بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط آراء متفاوتة بشأن ما يجدر القيام به.

ونقلت شبكة "سكاي" المالكة لحقوق بث البريميرليغ أن ممثلين لأنديته الـ20 سيعقدون "اجتماعا طارئا الخميس لوضع الخطط لما تبقى من الموسم".

وأشارت إلى أن موعد الاجتماع مرتبط باجتماع آخر سيعقده الاتحاد القاري للعبة (ويفا) الثلاثاء، يخصصه لبحث مصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ)، إضافة الى بطولة كأس أوروبا 2020 للمنتخبات، والمقررة بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين.

وفرض فيروس "كوفيد-19" تأثيره على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، وأدى الى شلل شبه كامل في كرة القدم الأوروبية، لاسيما في البطولات الوطنية الخمس الكبرى التي أعلنت تباعا تعليق المنافسات.

وبقيت بطولة إنجلترا الوحيدة التي لم تعلن أي تعديل في جدولها أو لجهة منع المشجعين من الحضور، إلى أن قررت الجمعة تعليق المباريات بالكامل حتى الرابع من أبريل المقبل في درجاتها الأربع.

وأتت الخطوة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد لدى مدرب فريق أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا، ولاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي.

وبحسب التقارير، تتفاوت آراء الأندية بشأن ما سيكون عليه مصير الدوري، بين دعوات لاستكماله من حيث توقف، وأخرى تدعو لإلغائه.

ونقلت "سكاي" عن مصدر في أحد أندية الدوري الممتاز إشارته الى "وجود فرصة بنسبة 75 بالمئة لعدم استكمال الدوري هذا الموسم".

من جهتها، نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غريغ كلارك، اعتقاده أنه بات من الصعوبة استكمال الدوري الممتاز.

وطرحت الصحيفة سيناريوهات دراماتيكية بحال حصول ذلك، تشمل تكبّد الأندية خسائر مالية ضخمة، وصولا إلى احتمال حرمان ليفربول من التتويج بلقب ينتظره منذ 30 عاما.

ويتصدر ليفربول الترتيب حاليا برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني (57 نقطة من 28 مباراة).

وكتبت نائبة رئيس نادي ويست هام كارين برايدي مقالا في صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تقدمت فيه بـ"اعتذار" من ليفربول لأنه سيحرم من اللقب، مشددة على ضرورة إلغاء الدوري والتحضير لموسم 2020-2021.

وأضافت: "لا يمكننا تفادي احتمال أن كل منافسات الدوري يجب أن يتم إلغاؤها، وأن يعتبر هذا الموسم لاغيا لأن اللاعبين لا يمكنهم اللعب، والمباريات لا يمكن أن تقام".