تعليق مباريات «البوندسليغا»

المصدر: (برلين - د ب أ)

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تعليق مباريات الجولة الحالية لدوري الدرجة الأولى «بوندسليغا» ودوري الدرجة الثانية نتيجة لتفشي انتشار فيروس كورونا. وأوصى مجلس الرابطة إيقاف المباريات بشكل فوري حتى الثاني من أبريل المقبل.

وأفاد بيان أمس أنه تقرر إجراء تغيير ضروري بعد أن كان مقرراً إقامة المباريات من دون جمهور نظراً لوجود حالات مشتبه بإصابتها بكورونا في العديد من الأندية، والتي جعلت فريقي هانوفر ونورنبرج المنافسين بالدرجة الثانية يتواجدان في الحجر الصحي. وعانى ستيفين بومجارت مدرب بادربورن من شعوره بالأعراض، ولكن نتيجة اختباره جاءت سلبية.