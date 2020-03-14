تأجيل «البريميرليغ» حتى 4 أبريل

المصدر: (لندن - ا ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» أمس تأجيل منافسات الدوري حتى 4 أبريل المقبل، بعد إصابة الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هادسون-أودوي جناح تشلسي بفيروس كورونا ومن المقررإلغاء مباراتي منتخب انجلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك المقررتين 27 و31 الجاري.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة «نعمل بشكل وثيق مع الأندية، الحكومة، اتحاد الكرة، والرابطة ونضع صحة اللاعبين،والمشجعين من أولوياتنا». وقال هادسون-أودوي «أتبع التوصيات الصحية وأقوم بعزل نفسي عن الجميع لمدة أسبوع، آمل العودة إلى أرض الملعب في أقرب فرصة».