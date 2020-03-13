رسالة مؤثرة من رونالدو بعد انتشار كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني



حرص الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي على توجيه رسالة لجماهير كرة القدم، بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، مما تسبب في إيقاف أغلب البطولات الرياضية.

وكتب رونالدو في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:

«يمر العالم بلحظة صعبة للغاية، لا أتحدث إليكم بصفتي لاعب كرة قدم، ولكن بصفتي أب، إبن أو إنسان متأثر بالأحداث التي أثرت بالفعل على الجميع، لابد أن نتبع تعليمات المختصين حتى يمكننا السيطرة على الموقف، حياة الإنسان فوق أي شيء».

وأضاف: «أود أن أرسل تضامني مع كل شخص فقد أشخاص قريبين منه، وأولائك الذين يحاربون الفيروس مثل زميلي في الفريق دانييلي روجاني، ودعمي المستمر للمهنيين الصحيين المذهلين الذين يعرضون حياتهم للخطر لمساعدة الآخرين».