صراع على رونالدينيو للمشاركة في دوري كرة داخل السجن

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحافية، يوم الجمعة، أن هناك صراع بين السجناء من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي رونالدينيو ، للمشاركة معهم في دوري كرة القدم داخل السجن.

ويتواجد البرازيلي رونالدينيو غاوتشو وشقيقه في سجن شديد الحراسة بضواحي أسونسيون في باراغواي، وذلك عقب القبض عليه لمحاولته دخول البلاد بجواز سفر مزيف.

وذكرت "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، أن أسم رونالدينيو هو الأكثر طلباً للمشاركة في دوري كرة القدم الخماسي داخل السجن، وأضافت الصحيفة: يشارك السجناء وضباط الشرطة الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما في دوري كرة القدم بالسجن، وطلب السجناء من نجم برشلونة السابق أن يكون جزءاً من فرقهم، إذ تسعى سبعة فرق لضمه.

وبحسب "ماركا" إذ وافق رونالدينيو على المشاركة في بطولة السجناء، فلن يتمكن من تسجيل أي هدف، وهو الشرط الذي فرضه عليه زملاءه المساجين، وأضافت الصحيفة: استقبل رونالدينيو الشرط بابتسامة عريضة، كما هو الحال دائما.