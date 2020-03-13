ليفربول يعلّق على قرار تأجيل البريميرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يعلق فيه على قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتعليق منافسات «البريميرليغ» حتى الثالث من أبريل المقبل،جاء فيه: «يواصل ليفربول تنفيذ نصائح الحكومة بشأن تفشي فيروس كورونا المستحدث، ويرحب ببيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأجيل جميع المباريات، بما في ذلك مباريات أكاديمية الدوري الممتاز، ومباريات دوري كرة القدم النسائية، لمصلحة اللاعبين والموظفين والمشجعين».

وأضاف البيان: «قام النادي بتنفيذ احتياطاته الخاصة في كل مواقعه للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق تقليل التواصل الجسدي حيثما أمكن وتعزيز المشورة الطبية الرسمية للجميع لتحمل مسئولية النظافة الشخصية على أعلى المستويات».

وتابع: «لا يزال من الممكن استخدام التذاكر والحجوزات التي تم شراؤها بالفعل في مباريات الدوري الإنجليزي المؤجلة للتواريخ التي سيتم إعادة جدولة المباريات فيها، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وإذا لم يتمكن المشجعون من حضور أي من تلك المباريات بعد إعادة جدولتها فسيتم الإعلان عن عملية استرداد الأموال وطريقتها».

وتابع بيان متصدر الدوري الإنجليزي: «كما تم تأجيل مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت 28 مارس على ملعب أنفيلد».

وناشد ليفربول جميع العاملين فيه بضرورة التواصل مع الأطباء فورًا في حالة ظهور أي أعراض تتوافق مع فيروس كورونا، وأن يتبعوا نصائحهم فورًا فيما يتعلق بالحجر الصحي الذاتي.

وجاء في ختام البيان: «سنواصل أخذ النصائح من السلطات ذات السلطة، وسنطلع مشجعينا وأنصارنا على أي تطورات جديدة».