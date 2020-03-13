برشلونة يجمد نشاطه لأجل غير مسمى

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، ظهر اليوم الجمعة، أكد خلاله تجميد أنشطة الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان رسمي: "في مواجهة الوضع الصحي، ووفقًا لتوصيات المسؤولين الطبيين بالنادي، يوقف الفريق الأول لكرة القدم نشاطه حتى صدور أمر جديد".

وظهر رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو صباح اليوم، في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كيكي سيتين واللاعبين للحديث عن الموقف قبل إصدار القرار الرسمي.

وأعلن نادي برشلونة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن كل اللاعبين سيواصلون التدريب في منازلهم من خلال برنامج عمل خاص وفردي، وذلك تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية.

وأكد برشلونة تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي، والذي كان مقرراً له يوم الإثنين 16 مارس الجاري.

يُذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أصدر بيانا رسميًا مؤخرا، يوصي خلاله الأندية بتعليق التدريبات الجماعية، وضرورة اتباع تعليمات السلطات الصحية والحكومية.