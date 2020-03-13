يوفنتوس يوضح حقيقة إصابة ديبالا بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، حقيقة إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس، بفيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن يوفنتوس نفى بشكل قاطع، الشائعة التي تم تداولها في الساعات الأخيرة بشأن إصابة باولو ديبالا بفيروس كورونا.

وأكدت الوكالة الإيطالية أن دانيللي روجاني فقط من ثبت إصابته بفيروس كورونا من صفوف يوفنتوس، بينما ديبالا في فترة حجر صحي مثل باقي لاعبي الفريق.

وكتب ديبالا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "مرحبًا بالجميع.. أردت التأكيد لكم إنني بخير ومعزول طوعيًا، شكرا لكم جميعًا على الرسائل وآمل أن تكونوا بخير".

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف تمامًا حتى مطلع شهر ابريل المقبل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأسبوع المقبل.