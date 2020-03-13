رسمياً.. إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت رابطة الدوري الانحجليزي لكرة القدم "بريميرليغ" الجمعة ارجاء المنافسات حتى الرابع من أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي من بين حالات أخرى، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للرابطة "بعد اجتماع المعنيين اليوم، تقرر بالاجماع تعليق الدوري الانكليزي بنية العودة في 4 أبريل، رهنا بالمشورة الطبية والظروف".

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز "قبل أي شيء، نتمنى تعافي ميكل أرتيتا وكالوم هادسون-أودوي بسرعة، وجميع المصابين بفيروس كوفيد-19".

تابع "إزاء هذا الوضع غير المسبوق، نعمل بشكل وثيق مع الأندية، الحكومة، الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، رابطة الدوري (اي أف أل) ويمكننا طمأنة الجميع ان صحة اللاعبين، الموظفين والمشجعين من أولوياتنا".

من جهتها اشارت رابطة الدوري (إي أف أل) الى ان اجتماعا ضم جميع المعنيين أدى الى "التوافق على تأجيل الكرة المحترفة في انجلترا حتى 3 ابريل على أقرب تقدير".

ويعني تعليق كل الأنشطة الكروية المحترفة، إلغاء مباراتي منتخب انجلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك في 27 و31 مارس الجاري.