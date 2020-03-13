تعليق مباريات الدوري الفرنسي والبريميرليغ في الطريق

المصدر: وكالات

قال نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن الاتحاد أوقف كل المباريات الدوري الفرنسي حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولا يعد الاتحاد الفرنسي مسؤولا عن مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية إذ تنظمها رابطة دوري المحترفين.

وفي انجلترا، تعقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اجتماعا طارئا اليوم الجمعة للنظر في مصير المباريات المقبلة بعد إعلان إصابة الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال بفيروس كورونا وخضوع لاعبي الفريق الأول للعزل الذاتي.

وأضافت الرابطة في بيان "في ضوء ما أعلنه أرسنال أمس بتأكيد إصابة مدرب الفريق الأول ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا ستعقد رابطة الدوري اجتماعا طارئا صباح اليوم".