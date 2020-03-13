«فيديو كونفرانس» يحسم مصير البطولات مباريات اليوم

المصدر: (عواصم - أ ف ب)

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اجتماعات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة «فيديو كونفرانس» الأسبوع المقبل، لمناقشة مصير «جميع المسابقات المحلية والأوروبية»، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، في ضوء تفشي فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس تأجيل مباراتي إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد، ويوفنتوس وضيفه ليون، بسبب فيروس كورونا. وجاء تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل، غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع ناديه إلى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي.