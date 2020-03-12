المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت تهديد تأجيل جميع مبارياته، بدلا من اللعب خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري، خلال الفترة المقبلة.

وهناك العديد من المسابقات حول العالم بأسره، تم تأجيلها بعد أن انتشر فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير للغاية، وأبرزها الدوري الإيطالي.



كان آخر ضحايا فيروس كورونا في الدوري الإيطالي، حيث تعرض دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس للإصابة به، الأمر الذي جعل النادي يفرض عليه حجرًا صحيًا، ويتم تعليق منافسات «سيري آ».

كما يتجه الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بتعليق مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، من أجل فرض الحذر بشأن انتشار الفيروس.



وأوضحت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أنه في الوقت الحالي يتم اختبار جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز للكشف عن فيروس كورونا بعد أن ظهرت 3 حالات مشتبه فيها، ومن المتوقع أن تظهر نتائج اختبار الكشف عن فيروس كورونا غدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد اللاعبين ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع وتم وضعه على الفور في عزلة تامة، وبدا أنه يتحسن، لكنه انتكس منذ ذلك الحين مع شخصين آخرين ظهرت عليهما الأعراض.

وفي حال ظهور النتائج بشكل إيجابي، فسيتم إلغاء مباراة هذا الفريق في نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيلقي بظلاله على سير المسابقة بأكملها، ويترتب عليه تعليق جميع مباريات البطولة.

وأكدت الصحيفة أنه من المؤكد أن يحدث تعليق للدوري الإنجليزي بمجرد تأكيد إصابة أي لاعب بفيروس كورونا، من أجل السيطرة على الموقف وعدم تفشي الفيروس، من أجل الحفاظ على صحة الجميع.