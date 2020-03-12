خيمينيز: الوحدة الأفضل في الدور الثاني للدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شدد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على صعوبة مواجهة الظفرة بعد غد السبت على استاد حمدان بن زايد في الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه لا يفضل التركيز على الانتقادات الموجهة للفريق على مستوى الأداء، ويركز على العمل من أجل تحقيق الانتصارات.

وقال:" أتوقع مباراة صعبة خاصة وأن الظفرة سيخوض اللقاء منتشياً بالتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، قد يتصور البعض أن المنافس سيعاني من الإرهاق بعد مباراة الكأس، وهو أمر طبيعي التفكير بهذا المنطق إلا أن المباراة صعبة على الفريقين".

وأضاف:" لا أضيع وقتي في التركيز على الانتقادات، الأمر الوحيد الذي يجعلني سعيداً هو الحالة النفسية الجيدة السائدة داخل الفريق، نسعى دائماً لتقديم أداء قوي في كل مباراة، وما يمكنني قوله إن الوحدة هو الفريق الأفضل حتى الآن في الدور الثاني من الدوري".

وكشف خيمينيز عن أن إسماعيل مطر ومحمد برغش انضما لتدريبات الفريق أمس بعدما عانيا من بعض الآلام، فيما لم تتضح الصورة بخصوص مشاركة محمد الشامسي الذي غاب عن آخر تدريبين لظروف الخدمة الوطنية.