البطولات الأوروبية في مهب الريح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت صحيفة ماركا الأسبانية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) سيتخذ قرار بإيقاف دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي اليوم بسبب تفشي مرض ( كورونا ) .

وكانت تقارير سابقة قد اشارت بأن هناك نية أيضا بتأجيل كأس أمم أوروبا 2020 .

وأوضح راديو "كادينا سير" الإسباني في تقرير له أن اليويفا سيعلن الخميس عن تأجيل كأس أمم أوروبا لمدة عام، لتقام في 2021 لصعوبة إقامتها في العام الحالي بسبب التخوف من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا التقرير على الرغم من تصريحات مصادر من داخل اليويفا يوم الأربعاء بأنه لا توجد أي نية لدى الاتحاد الأوروبي في تأجيل البطولة التي ستقام في 12 دولة لأول مرة.

وفي الإطار نفسه، فإن دوري أبطال أوروبا سيتم تعليقه بسبب صعوبة إقامة مباريات في البلدان الأوروبية، خاصة بعد اتخاذ قرارات بإقامة مباريات بدون جماهير، بالإضافة إلى تفشي المرض في الاندية الأوروبية