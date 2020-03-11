فيروس كورونا يسبب فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية

المصدر: أ ف ب

انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم على الأحداث الرياضية في العالم، وبات يطال منافسات مختلفة في دول حول العالم، من آسيا الى أوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية...

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب الفيروس الذي أودى حتى صباح الأربعاء 11مارس بحياة 4280 شخصا في أنحاء العالم، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية.

- أولمبياد طوكيو 2020 -* أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى "إلغاء او تأجيل" دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقررة بين 24يوليو والتاسع من أغسطس.

* اعتبرت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سايكو هاشيموتو ان إلغاء الدورة أو إرجاءها هو أمر "لا يمكن تصوّره" من وجهة نظر الرياضيين.

وقالت في 11 آمارس أمام لجنة برلمانية "من وجهة نظر الرياضيين الذين يعدون العنصر الأهم في ألعاب طوكيو، والذين يقومون بتعديل برامجهم وتحضيراتهم من أجل هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربعة أعوام... الإلغاء أو الإرجاء هو أمر لا يمكن تصوّره".

لكن الوزيرة أقرت بأن "اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن الألعاب نعتقد انه من المهم ان تقدم الحكومة (اليابانية) المعلومات الصحيحة، لتتخذ اللجنة الأولمبية القرار المناسب".

- كرة القدم - * علّق نشاط الدوري المحلي في إيطاليا بقرار من الحكومة ليل الإثنين التاسع من مارس، ضمن إجراءات واسعة شملت وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل.

* انعكس الفيروس على مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأبعد المشجعين عن مباريات عدة أبرزها باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي في 11 مارس، وبرشلونة الإسباني وضيفه نابولي الإيطالي، وبايرن ميونيخ وضيفه تشلسي الإنكليزي، ويوفنتوس الايطالي وضيفه ليون الفرنسي المقررة الأسبوع المقبل.

* أرجئت مباراتان في مسابقة الدوري الأوروبي مقررتين في 12 مارس بين إشبيلية الإسباني وضيفه روما الإيطالي، وخيتافي الإسباني ومضيفه إنتر الإيطالي، بسبب قيود السفر بين البلدين.

كما ستقام مباريات عدة في المسابقة من دون جمهور.

* أعلن نادي بازل السويسري أنه لن يتمكن من خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" في 19 مارس ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينته بقرار من الشرطة المحلية.

* باتت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة في 11 مارس، أول لقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز يتأثر بالفيروس، بعد إرجائها بسبب عزل لاعبين في أرسنال لاحتكاكهم مع رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني فانغيليس ماريناكيس الذي أكد إصابته بـ"كوفيد-19".

* أعلنت رابطة الدوري الفرنسي إقامة كل مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور حتى 15 أبريل المقبل. كما أرجئت المباراة النهائية لكأس الرابطة بين باريس سان جرمان وليون حتى مايو.

* وصلت عدوى المباريات خلف أبواب موصدة إلى الدوري الألماني، حيث ستقام كل مباريات المرحلة السادسة والعشرين دون جمهور.

كما سجلت في ألمانيا أول حالة إصابة للاعب بالفيروس، وذلك لمدافع نادي هانوفر من الدرجة الثانية تيمو هوبيرس.

* أفاد مصدر في الاتحاد الإسباني عن إرجاء نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 أبريل.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15مارس، في حين أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 فبراير الماضي، بالاضافة "الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة".

* أرجئ دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 مارس.

* أعلنت الأرجنتين تعليق النشاط الرياضي المقرر في مارس.

* أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو، الى مواعيد تحدد لاحقا.

* أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال الى مواعيد لاحقة، إضافة الى لقاءات في مسابقته الثانية كأس الاتحاد.

* أصيب اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كاهلنبرغ بالفيروس، وتم وضع 13 من أعضاء فريقه السابق بروندبي في الحجر الصحي.

* أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس منيونيو في أديس أبابا، الى 18 سبتمبر، وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 20 مارس الى يونيو أو يوليو 2020، على ان يتم "في مقر الفيفا في زيوريخ او عبر تقنية الاتصال بالفيديو".

* أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) في 11 مارس انه يراقب "عن كثب" تطور الفيروس، ويتواصل مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى انه قرر في الوقت الراهن "الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات".

- المنطقة العربية -* أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة المباريات دون جمهور حتى إشعار آخر.

* أعلنت الجزائر منع كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

* أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في 10 مارس ان المباريات المحلية والقارية ستقام من دون جمهور حتى إشعار آخر.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية إلغاء دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 مارس والأول من أبريل، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا تعليق الحضور الجماهيري في كل الألعاب حتى إشعار آخر.

* قرر المغرب تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار الفيروس، حتى نهاية مارس على الأقل.

* أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة أولى وثانية) من دون جمهور حتى إشعار آخر.

* دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الى تعليق كافة الأنشطة حتى نهاية مارس.

* مددت اللجنة الأولمبية الكويتية تعليق النشاطات حتى إشعار آخر.

* أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إرجاء النشاط الكروي لكافة البطولات المحلية بكل الفئات اعتبارا من 10 مارس وحتى 15أبريل.

* أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان مباريات الدوري سترجأ بدءا من الأربعاء 11مارس بسبب الأوضاع، على ان تعاود في 23 منه.

* قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ارجاء بطولة الشباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب الأردن المقررة في 17 مارس، وبطولة الناشئين الثامنة في السعودية بين 14 و23 ابريل المقبل "حتى اشعار آخر".

* أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة في الثامن من مارس تجميد النشاطات حاليا "حتى إشعار آخر"، والتي تشمل بطولتين للناشئات وبطولة للناشئين ودوري المدارس، وذلك بهدف "الوقاية من الاحتكاك المباشر بين اللاعبين والتقليل من التقاء الجمهور في تجمعات ضيقة".



- كرة السلة -أعلن نادي غولدن ستايت ووريرز ان مباراته ضد ضيفه بروكلين نتس المقررة في 12 مارس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي الفيروس.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تقام في دوري الـ "ان بي ايه" خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

- كرة المضرب -* أعلن منظمو دورة انديان ويلز الأميركية للمحترفين والمحترفات، إلغاء فعالياتها التي كان من المقرر ان تنطلق في 9 مارس. في المقابل، أفاد منظمو دورة ميامي المقررة أواخر الشهر ذاته، انها لا تزال قائمة.

* أعلن الاتحاد الدولي للعبة إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في ابريل المقبل، الى موعد لاحق، بعد إعلان الحكومة المجرية منع التجمعات العامة في الأماكن المغلقة التي يتواجد فيها أكثر من 100 شخص.

* أعلنت السلطات الإسبانية في 11 مارس ان كل دورات كرة المضرب ستقام خلف أبواب موصدة "حتى إشعار آخر".

- الرياضات الميكانيكية - * أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 22 مارس، إقامتها من دون جمهور.

* تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان من المقرر إقامته على حلبة شنغهاي في أبريل.

* أكد منظمو جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 15 مارس، ان إقامة التجارب والسباق الرئيسي من دون جمهور أمر غير وارد. وعلى هامش التحضيرات للسباق، أعلن فريقا هاس وماكلارين عزل ثلاثة من أفرادهما بعد ظهور عوارض الفيروس عليهم.

* تم الإعلان عن إرجاء أو إلغاء أو تعديل المراحل الأربعة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية. ولم تقم سوى المرحلة الأولى في قطر، واقتصرت على منافستي موتو 2 وموتو 3. وبذلك، بات الانطلاق الرسمي لمنافسات الفئة الأولى "موتو جي بي" مقررا في الثالث من مايو في جائزة إسبانيا الكبرى، بتأخير نحو شهرين عن موعده.

- دراجات هوائية -* تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين فنيي الفرق.

- تزلج -* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 مارس في كورنتينا دامبيتسو بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

- الماراتون وألعاب القوى - * أرجئ ماراتون باريس المقرر في أبريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 اكتوبر، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي أقيم في الأول من مارس، وماراتون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في ابريل.

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 مارس، حتى العام 2021.

- ملاكمة -* نقلت اللجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن بعدما كانت مقررة في مدينة ووهان الصينية، البؤرة التي تم فيها اكتشاف فيروس "كوفيد-19".

- كرة الطاولة -* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

